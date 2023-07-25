شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر لاعب يحققها.. زيكو مهاجم الحرس يحتفل بحصد رجل المباراة 7 مرات فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصطفى زيكو مهاجم حرس الحدود بفوزه بجائزة رجل المباراة 7 مرات هذا الموسم كأكثر لاعب يحصل عليها رغم هبوط فريقه للقسم الثاني رسميا.

ونشر زيكو صورة للدروع السبعة التي حصدها كرجل مباراة معلقا الأكثر تتويجا برجل المباراة.



زيكو لاعب حرس الحدود

وحدد مسئولو حرس الحدود 15 مليون جنيه لبيع مصطفى زيكو مهاجم وهداف الفريق بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، بعد تألقه اللافت مع الحرس وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني فى وقت سابق.

وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسمياً بعد الهزيمة من الأهلى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري.