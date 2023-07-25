شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين "قفة" يفوز بجائزة لاعب الجولة الـ28 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد أمين قفة مهاجم نادى إنبى، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وفقا لتصويت الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك"، صورة لأحمد أمين قفة معلنا فوزه بالجائزة بعد منافسة مع محمد هلال لاعب البنك الاهلى، ونبيل دونجا لاعب الزمالك ومحمود صابر لاعب بيراميدز.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الأربعاء على ملعب برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري، فى ختام المسابقة التي توج بلقبها الفريق الأحمر، بعد غياب عن التتويج بالدرع لمدة موسمين.

ويخوض فريق الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش عصر اليوم قبل استقلال الحافلة التي تنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بها والمبيت بها حتى موعد مباراة الغد قبل العودة إلى القاهرة ومن ثم بدأ التحضير لمباراته ضد الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويهتم ناديا الداخلية والجونة بضم مصطفى فوزي، مهاجم الأهلي الشاب والعائد من فترة إعارة إلى الداخلية فى الموسم المنقضي، حيث يرغب النادي الشرطي فى تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه الموسم الماضي.