شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباريات البطولة العربية بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج، واحدة من أهم البطولات فى العالم العربى، وهى بطولة كأس العرب للأندية والتى أطلق عليها رسمياً فى نسخة هذا العام بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

مواجهات مثيرة فى دور المجموعات، فى بطولة كأس العرب للأندية 2023 وعلى رأسها مباراة الزمالك ضد النصر السعودى بقيادة كريستيانو رونالدو، وديربى الرياض بين الشباب والنصر وغيرهما.

تستضيف السعودية مباريات دور المجموعات، وتقسم الأندية إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 4 فرق تلتقي بعضها البعض مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي.

القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصرى لكأس الملك سلمان للأندية فى الوطن العربى.

تبدأ أول مباريات دور المجموعات من البطولة العربية 2023، يوم الخميس 27 من الشهر الجارى، وتستمر المنافسات حتى الثانى عشر من أغسطس. أول مباراة للزمالك يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. أول مباراة للزمالك

موعد انطلاق البطولة العربية