قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مواجهات سهلة للأهلي وبيراميدز في دور الـ 32

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، عن انتظار الأهلي حامل اللقب والذى سيبدأ مشواره من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الفائز من فريق كم كم بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا.

فيما يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية بمواجهة الفائز من جاديكا الصومالي مع الجيش الرواندي.

وتم استثناء الأهلى وبيراميدز من المراحل التمهيدية للبطولة، كما سيشارك الزمالك فى بطولة الكونفدرالية من دور الـ 32 ولن يشارك فى الأدوار التمهيدية أيضا والتي ستحدد المنافس في الدور المقبل، بينما سيشارك فيوتشر في الدور التمهيدى للبطولة.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي ، فاز اتحاد الجزائر الجزائري بلقب كأس الكونفيدرالية، بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني