إمام عاشور يغني أهلاوي أنا.. وخالد الغندور: ده شخص مش طبيعي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، بصحبة أصدقائه، وهو يغني أغنية «أهلاوي أنا».

من جانبه، علّق الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، على فيديو إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«إمام عاشور ده مش طبيعي بيغني أغنية الأهلي وقبلها كان بيبكي على الرحيل من الزمالك وقبلها كان بيغني أغنية الزمالك وقبلها كان بيشتم الأهلي ورموزه».

وكان الأهلي أعلن عن تعاقده مع إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي، لمدة 5 مواسم.