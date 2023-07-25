شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يضمن ميدالية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن زياد السيسي لاعب منتخب مصر في سلاح السيف، الحصول على ميدالية تاريخية ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح السيسي في تحقيق الفوز على بطل إيطاليا ميشيل جالو بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية في ربع النهائي ليتأهل لدور نصف النهائي ويضمن ميدالية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح.

ومن المنتظر أن يواجه السيسي في نصف النهائي ساندرو بازادي لاعب منتخب جورجيا الذي فاز في ربع النهائي على بطل اليابان كينتو يوشيدا.

وكان السيسي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره المجري تاماس ديكسي بنتيجة 15-13 في ثمن النهائي بعد الفوز على نظيره ماتي سيدو لاعب منتخب رومانيا بنتيجة 15-11 في دور الـ32.

كما بدأ السيسي مشواره اليوم بفوز على نظيره أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي.

يذكر أن السيسي قد تأهل مباشرة لدور الـ64 الرئيسي وذلك بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 108 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.