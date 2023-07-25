شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على ترتيبات منتخب مصر لمباراتى أثيوبيا وتونس فى معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كافة ترتيبات وتحضيرات المنتخب لمعسكر سبتمبر الذي يتخلله مباراتي اثيوبيا في تصفيات افريقيا وتونس وديا.

ويصل فيتوريا القاهرة خلال الأيام المقبلة لعد انتهاء اجازته الصيفيه ببلاده، ليعتمد خطة وترتيبات المعسكر رسميا ويحدد موعد انطلاقه، والملعب الذي سيقام عليه المعسكر.

من ناحيته كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية، و أن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق.

وتابع محمد غرابة فيى تصريحات رسمية أن روي فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي نادي سعودي ، خلال الإتصال الذى جمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب ، ولم يتلقى أي اتصالات من أي مسئول هناك.

وواصل غرابة أن روي فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل معه أحد من أي نادى سعودى ، و أنه ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و بطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل ، وسعيد بتواجده في مصر .