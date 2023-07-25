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30 لاعبا فى قائمة كل نادى الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت  شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد للدوري 2023 - 2024 ، التي أصدرها اتحاد الكرة و أرسلها للأندية اليوم ، أن تكون قائمة اللاعبين في الدوري الممتاز 30 لاعبًا ،وفي جميع الأقسام.

كما يسمح بقيد 5 لاعبين مواليد ۲۰۰۱ بالقسم الثاني والثالث إضافة إلى القائمة الأصلية وهي 30 لاعب.

كما تضمنت المرحلة من 1 / 1 / 2003 و 1 / 1 / 2004 قيد 30 لاعب .

ومواليد 1 / 1 / 2005 و 1 / 1 / 2006 و و1 / 1 / 2007 و 1 / 1 / 2008  35 لاعب .

مواليد 1 / 1 / 2020 و 1 / 1 / 2011 و 1 / 1 / 2012 و 1 / 1 / 2013 و 1 / 1 / 2014 قيد 60 لاعباً.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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