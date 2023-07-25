المصري والأهلي.. تاريخ المواجهات ينحاز للمارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق القلعة الحمراء لقاء الأهلي الغد أمام المصري البورسعيدي، الموافق 26 يوليو، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، الجاري ضمن مؤجلات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام البورسعيدي:

التقى المصري البورسعيدي بالأهلي في 146 مباراة، منهما 123 بالدوري الممتاز، 22 بكأس مصر، ولقاء وحيد بالسوبر المصري.

حيث حقق الأهلي 86 فوزًا، مقابل 25 انتصارًا للبورسعيدي، وحسم التعادل 35 مباراة، وسجل المارد الأحمر 227 هدفًا في شباك المصري، بينما سجل المصري 115 هدفًا في الشباك الحمراء.

وتواجه الأهلي والمصري في أول مباراة بينهما بنهائي كأس مصر عام 1927 وفاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، بينما انتهت آخر مباراة بينهما بالانسحاب من قبل الأهلي في كأس الرابطة المصرية في مارس 2023.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي وذلك في نهائي كأس مصر بخماسية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي:

يواجه الأهلي البورسعيدي غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة للمباراة:

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