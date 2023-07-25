ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على أداء الفريق في المواجهة التي جمعت العالمي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء على ملعب يانمار نيجيل في أوساكا باليابان.

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تعليق رونالدو بعد مباراة النصر من باريس سان جيرمان:

تعادل النصر أمام باريس سان جيرمان وشهدت المباراة إهدار رونالدو للعديد من الفرص لينتهي بالتعادل رغم أن أصفر الرياض كان قريبًا من تحقيق الانتصار.

وكتب كريستيانو رونالدو من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة النصر وباريس سان جيرمان: "أداء جيد ضد فريق قوي، والآن تستمر الاستعدادات قبل الموسم الجديد".

وتابع رونالدو تعليقه: "ترحيب رائع من المشجعين هنا في اليابان"، وكان اللاعب البرتغالي قد ظهر في أكثر من صورة ومقطع مع الأطفال في اليابان والحضور والاستقبال، ليؤكد اليوم على حسن الاستضافة.

يستعد النصر حاليًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في ختام وديات العالمي بمعسكر اليابان، قبل البطولة العربية للأندية.

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