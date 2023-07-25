جوارديولا: لن نترك ووكر لـ بايرن ميونخ.. سنقاتل لاستمراره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على أن إدارة ناديه ستقاتل من أجل استمرار الظهير الأيمن كايل ووكر مع السيتزين خلال الموسم المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد دخل في مفاوضات قوية مع ووكر من أجل ضمه للفريق الألماني خلال الموسم المقبل، بعدما سيطرت حالة من الغضب على اللاعب بسبب تصرفات مدربه الإسباني.

وأشار جوارديولا إلى أن بايرن ميونخ سيقاتل أيضًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، حيث يمتلك ووكر امكانيات فنية وبدينة قوية.

جوارديولا: سنقاتل من أجل ووكر

كشف جوارديولا عن مستقبل لاعب فريقه كايل ووكر، وذلك خلال تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد، سنقاتل من أجله، مثلما أنا متأكد من أن بايرن ميونخ سيفعل مثلنا".

وتابع: "لم يعد لدي معلومةحول كيفية انتهاء الأمر، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لديه صفات محددة للغاية، يصعب إيجادها في جميع أنحاء العالم".

بينما علق على الإمكانيات التي يتمتع بها ووكر، فقال: "لديه صفات خاصة لا يمكن الاستغناء عنها، نريده هنا، ولكن في النهاية لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأتم جوارديولا تصريحاته: "مانشستر سيتي بحاجة إلى الأفضل هناك ضد بايرن ميونخ ونأمل أن يبقى معنا الموسم المقبل، فلما لا يلعب خلال مباراة الغد أمام البفاري".

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في الواحدة والنصف من مساء الغد الأحد.