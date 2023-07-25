نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024.. طريق الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قام مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب قرعة دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل 2023/2024، والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما سيخوض الزمالك وفيوتشر منافسات الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة كم كم زينزبار أمام سان جورج إثيوبيا، بينما سيواجه بيراميدز الفائز من مواجهة الجيش الرواندي أمام جاديكا صومال.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

الجيش الرواندي أمام جاديكا صومال. “الفائز يواجه بيراميدز”

حافيا الغيني أمام جينراسيون فوت السنغالي. "الفائز يقابل الوداد المغربي"

كم كم زينزبار أمام سان جورج إثيوبيا. "الفائز يواجه الأهلي"

بو رينجرز سيراليون أمام ليسار ليبيريا. "الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري"

بيندجي أمام بومامونا. "الفائز يواجه صن داونز الجنوب إفريقي"

إيه أف ستارز وديناموز. "سيمبا التنزاني"

سونجو أمام مامبا. "الفائز يقابل بترو أتليتكو الأنجولي"

أهلي بني غازي الليبي أمام إنيمبا النيجيري. "الفائز من أسيك الإيفواري والقطن البنيني"

قسطنطين الجزائري أمام النجم الساحلي التونسي. "الفائز من أسكو التوجولي والجيش الملكي المغربي"

القطن الكاميرون أمام باماكو المالي. "لفائز من نواذيبو المريتاني وأهلي طرابلس الليبي"

أول أغسطس أمام أي أس فيتا. "الفائز من السلام جنوب السودان والهلال السوداني"

أوتوهو الكونغو أمام المريخ السودان. "الفائز من تيليكوم الجيبوتي ويانج أفريكانز التنزاني"

جوانج جالاكسي البتسواني أمام فيبرس الأوغندي. "الفائز من جبل جزر القمر وأورلاند بايرتس الجنوب إفريقي"

أي أس جرادي أمام دومينوز. "الفائز يواجه الترجي التونسي"

ماديما أمام ستارز. “الفائز يواجه حوريا الغيني”

دراجوز أمام بوليتس. "الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي"