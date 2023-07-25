مواجهات مثيرة في دور الـ 64 بـ الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للنسخة المقبلة من البطولة، والتي ستشهد مشاركة الزمالك بعد غياب 4 سنوات عن أخرمشاركة له في 2019، عندما حقق اللقب.

وكان الكاف قد قرر إعفاء الرباعي المصري "الأهلي والزمالك وبيراميدزوفيوتشر" المشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، من الشاركة في دور الـ 64.

نتائج قرعة الكونفيدرالية

بيندل النيجيري أمام اسو تشيلف الجزائري.

لوتو البنيني أمام fus المغربي.

زيجوينشور السنغالي أمام فيلانتي البوركيني.

أرتا سولار أمام هورسيد.

سينجيدا يونايتد أمام جيشي الزنجباري.

باهير دار سيتي أمام عزام يونايتد.

أولمبيك بيجا التونسي أمام أبو سليم الليبي.

كاكامينجا كينيا أمام الهلال ليبيا.

سيخاخوبي أمام يانج بافلوز.

كانو سبورت أمام مايسترو يونايتد.

دي مابوتو أمام بيلا لوميري.

جابوروني أمام اليجو بلاس.

دومينوز أمام سوار.

ميلو أف سي أمام دريم إف سي.

واتانجا أمام مالين.

هايدوب أمام المريخ جوبا.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي، بينما ينتظر فيوتشر الفائز من مواجهة سيجندا التنزاني وجي كيي الزنجباري.