زياد السيسي يتوج بـ برونزية تاريخية لـ مصر في مونديال العالم للسلاح بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في تحقيق الميدالية البروزنزية ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتعرض السيسي للخسارة في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 ليكتفي زياد بتحقيق الميدالية البرونزية في البطولة.

وتعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

وأفتتح لاعب منتخب مصر لسلاح السيف منافساته بالبطولة بمواجهة أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي قبل أن يحقق الفوز في دور الـ32 على لاعب منتخب رومانيا ماتي سيدو بتيجة 15-11.

بطولة العالم لسلاح الشيش

وفي ثمن النهائي تمكن السيسي من الفوز على نظيره المجري تاماس ديكسي بنتيجة 15-13 ثم الفوز على بطل إيطاليا ميشيل جالو بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي قبل الخسارة أمام بطل جورجيا ويحقق برونزية المنافسات.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

بطولة العالم للسلاح

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.