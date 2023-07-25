سبب صادم وراء احتمالية فشل صفقة فابينيو للاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت صفقة انتقال النجم البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي لنادي الاتحاد السعودي مهددة بالفشل بعدما كانت قريبة من الحسم خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أسباب فشل إتمام صفقة فابينيو:

ووفقًا لما أكدته تقارير إنجليزية فإن انتقال اللاعب للاتحاد السعودي قد يفشل بسبب كلب اللاعب الخاص كما انتشر في الساعات الأخيرة.

كان فابينيو يواجه أزمة مؤخرًا في السفر للمملكة العربية السعودية من دون كلابه، إذ تمنع المملكة دخول نوعية كلاب "البول دوج" لأراضيها، ووفقًا لما قالته الصحف العالمية فإن اللاعب قد يضطر لرفض العرض السعودي بسبب كلابه!

وحتى الآن يواجه اللاعب البرازيلي فابينيو صعوبة في إتمام الصفقة والتوقيع الرسمي، والذي يتم تأخيره حتى الآن.

لتؤكد تقارير إنجليزية بعدها بساعات قليلة أن سبب فشل الصفقة ليس كلاب اللاعب الخاصة، لكن السبب يرجع إلى وجود أزمة في الكشف الطبي للاعب حتى الآن والإصابة العضلية التي تعرض لها في وقت سابق خلال الموسم الماضي.

من المقرر أن يشارك فابينيو في تدريبات ليفربول غدًا الأربعاء لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، والذي يؤكد أن الصفقة في طريقها للفشل.

ستشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن الصفقة أو فشلها بشكل رسمي وبقاء اللاعب مع الريدز للموسم المقبل، وينتهي عقد اللاعب مع الريدز في يونيو 2025، ويتبقى له موسمين.

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