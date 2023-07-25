بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع بايرن ميونخ بنظيره مانشستر سيتي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويبحث توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تحقيق أقصى استفادة من مباراة الغد أمام السيتي، حيث يرغب المدرب الألماني في دخول الموسم الجديد بكامل قوته.

بينما يأمل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة المرتقبة للوقوف على حالة الفريق أمام خصم قوي وعنيد.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي:

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في الواحدة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب الوطني الجديد باليابان.

وأعلنت شبكة قنوات أبو ظبي عن إذاعتها للمباراة المرتقبة غدًا، والتي ستشهد إثارة وحماس على غرار مباريات الفريقين خلال المواسم الماضية.