زياد السيسي يضمن ميدالية تاريخيه لمصر ببطولة السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن اللاعب المصري زياد السيسي نجم منتخب مصر في سلاح السيف، الحصول على ميدالية تاريخية للفراعنة في بطولة العالم للمبارزة بالثلاثة أسلحة للرجال والسيدات.

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زياد السيسي يفوز على ميشيل جالو

تقام بطولة العالم للسلاح مدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

تمكن زياد السيسي من الفوز على ميشيل جالو بطل إيطاليا بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية، في مواجهة ربع النهائي بطولة العالم للسلاح ويتأهل لدور نصف النهائي، وليضمن ميدالية تاريخيه لمصر ببطولة العالم.

زياد السيسي في نصف نهائي بطولة العالم للسلاح

من المقرر ان يواجه زياد السيسي البطل ساندرو بازادي لاعب منتخب جورجيا في نصف نهائي بطولة العالم للسلاح.

كان ساندرو بازادي قد حقق الفوز في ربع النهائي على بطل اليابان كينتو يوشيدا، ليوجه زياد السيسي

يذكر أن زياد السيسي كان قد تأهل مباشرة لدور الـ 64 الرئيسي من بطولة العالم للسلاح وذلك بفضل تصنيفه العالمي، ويحتل اللاعب المصري المركز الثاني عشر برصيد 108 نقطة.

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