سلسلة من الأزمات تورط الشحات مع إدارة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح حسين الشحات متورط مع الجهاز الإداري للنادي الأهلي بسبب الأزمات المتكررة في الفترة الأخيره، والتي كان اللاعب طرفًا فيها، رغم التألق في الفترة الأخيرة.

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يعرض لكم الخليج 365 سلسلة من الازمات التي كان حسين الشحات طرفًا فيها منذ الانتقال للنادي الأهلي، يقدم لاعب المارد الأحمر مستوى جيد في الفترة الأخيره، ليكون في موقف محرج بعد "صفعة الشيبي".

يضع الشحات نفسه في ورطة مع الجهاز الإداري بسبب تراكم الأزمات مع الفريق مؤخرًا، وبالرغم من حصد البطولات وتحقيق الألقاب أصبح الشحات نقطة سوداء للجهاز الإداري.

غضب كولر واجتماع بسبب أزمة الشحات مع الشيبي

دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاجتماع مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ للتعرف على تفاصيل ما حدث بشكل دقيق، مع إمكانية تغليظ العقوبة على اللاعب، وسط غضب المدرب السويسري كولر من اللاعب بسبب تصرفاته.

من المقرر إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنية، لكن النادي الأهلي سيضاعف العقوبة بسبب أزمات اللاعب المتكررة.

أزمة نهائي القرن أمام الزمالك

ومن أبرز مشادات اللاعب أيضًا كانت ضد مصطفى محمد لاعب الزمالك في 2020، والتي كانت عقب نهائي القرن، والتي ترتب عليها تعرضه للطرد وإيقافه 4 مباريات.

أزمة النهائي وانفعال الشحات على باملاك

كان لحسين الشحات في وقت سابق أزمة مع الحكم باملاك تيسيما حيث قام اللاعب بجذبه من قميصه في مباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المنتهي، والتي كانت سببًا في استبداله، لينفعل للمرة الثانية في نفس الموقف بعد استبداله.

مماطلة حسين الشحات في التجديد

مماطلة حسين الشحات في التجديد مع النادي الأهلي بداعي العروض المقدمه للاعب من الخارج، لتتعطل المفاوضات بين النادي واللاعب والذي كان سببًا في تدخل بعض مسؤولي النادي، وتم التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف.

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