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30 لاعبا فى قائمة كل ناد الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت  شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد للدوري 2023 - 2024 ، التي أصدرها اتحاد الكرة و أرسلها للأندية اليوم ، أن تكون قائمة اللاعبين في الدوري الممتاز 30 لاعبًا ،وفي جميع الأقسام.

كما يسمح بقيد 5 لاعبين مواليد ۲۰۰۱ بالقسم الثاني والثالث إضافة إلى القائمة الأصلية وهي 30 لاعب.

كما تضمنت المرحلة من 1 / 1 / 2003 و 1 / 1 / 2004 قيد 30 لاعب .

ومواليد 1 / 1 / 2005 و 1 / 1 / 2006 و و1 / 1 / 2007 و 1 / 1 / 2008  35 لاعب .

مواليد 1 / 1 / 2020 و 1 / 1 / 2011 و 1 / 1 / 2012 و 1 / 1 / 2013 و 1 / 1 / 2014 قيد 60 لاعباً.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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