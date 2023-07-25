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اتحاد الكرة : لا يجوز إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم ..و 5 أجانب فى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت شروط القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 عدد من الشروط الخاصة بإعارات اللاعبين في الموسم وجاءت كالتالي :

-لا يجوز للنادي إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

-لا يجوز للنادي إستعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي

-لا يجوز إستعارة  أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي

-لن يسمح بإعارة أكثر من 6 لاعبين في الموسم 2024 – 2025 .

كما تقرر السماح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الدوري الممتاز ، بينما 2 أجانب في أندية القسم الثاني ، و لاعب أجنبي في القسم الثالث .

كما تقرر عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة.

كما تقرر السماح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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