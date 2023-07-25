المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواى وديا

القاهرة - سامية سيد -

تلقى اتحاد الكرة عرضا من احدى شركات التسويق لاقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبى البرازيل وباراجواى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.