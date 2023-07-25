شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواى وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تلقى اتحاد الكرة عرضا من احدى شركات التسويق لاقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبى البرازيل وباراجواى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.
وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.
على صعيد متصل، يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مكافآت لاعبى المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى نهاية الشهر الجارى، بعد إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2026.
كان اتحاد الكرة استقر على صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني بعد الصعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، كما يدرس مسئولو الجبلاية إقامة احتفال ضخم للاعبين والجهاز الفنى، بعد العودة من المغرب بتذكرة التأهل للأولمبياد رغم الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.
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