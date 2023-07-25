شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تدفع مليونا و750 ألف جنيه للحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 ، أن يسدد كل نادي في الدوري الممتاز مبلغ مليون و 750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين .

وتُسدد مبلغ 875000 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى ، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية.

كما تحدد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم على كل نادي من أندية القسم الأول للكشف عن المنشطات تسدد على دفعتين.

كما تحدد فتح القيد يوم 27 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس للفترة الأولى وتنتهي القوائم الإضافية للدوري الممتاز حتى 14 / 9 / 2023.