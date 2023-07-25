شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادى الاهلى تغريم حسين الشحات جناح الفريق 500 الف جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبى لاعب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين الاحد الماضى وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل لاشىء .

ووفقا لبيان أصدره النادى الاهلى تاتى عقوبة الشحات بمبلغ نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه .

وخلال البيان وجهت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مناشدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء، ويثيرون الأزمات، ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرًا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية.