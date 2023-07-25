شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ فى نسخته العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت منذ قليل مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الثالثة فى تمام الساعة الخامسة عصراً، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات اليوم أسفرت عن فوز فريق روينة على نشرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد و تعادل فريقى الروضة ومنشأة عباس ب3 أهداف لكل منهما، فوز فريق مسير على دمرو ب 5 أهداف مقابل هدفين، كما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً منافسات فرق المجموعة الرابعة وتضم " الخادمية - الكوم الطويل - الربع - الفيروز - فرج الكبرى - الرملة" مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ،ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومراقب مباراة دمرو، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية، ومراقب ملعب دمرو، على ملعب الرملة مراقب المباراة أحمد العاطفي.