شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة المصري و الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري و الأهلي إلى الحكم الدولي محمد معروف في اللقاء المقرر له الثامنة و النصف مساء غدًا الأربعاء ، و المؤجل من الجولة 30 .

يعاون محمد معروف كلاً من أحمد نوفل و محمود كثير و أحمد ناجي و محمود بسيوني حكم فيديو و أسامه السيد مساعد حكم فيديو.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على منح عدد كبير من اللاعبين الأساسين بالفريق راحة من مباراة الفريق المقرر لها غداً ، الأربعاء، في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق واللاعبين.

وينوي كولر إراحة كلاً من الحارس محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وديانج وبيرسي تاو وأفشة ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف من مساء غدًا، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام ببرج العرب.