شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الألفي يُعلن قائمة منتخب السيدات المشاركة فى الأفرو باسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت.

وتستضيف رواندا بطولة الأفرو باسكت المؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة الأفرو باسكت، والتي تضم بجانبه منتخبي نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.