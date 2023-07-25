بعد ٧ سنوات مع الأهلي.. علي معلول على أعتاب الهلال السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "فوتبول تونيزيان"، التونسي، أن نادي الهلال السعودي، يسعى لضم على معلول، نجم الأهلى، خلال الصيف الحالي، حيث تواجد النجم الأعسر، ضمن قائمة مرشحة لتدعيم الجبهة اليسري للزعيم السعودي.

وأشار الموقع إلى أن الهلال السعودي عرض على نجم الأهلى، عقد لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة عام أخر، وفى نفس الوقت يسعى الأهلى لتجديد عقد على معلول، مع السماح له بالرحيل إلى العملاق السعودي، لمدة عام.

أكد الموقع أن علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.