شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الخامس.. سموحة ينهى تعاقده مع ممدوح عبد ربه بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة في التواصل لاتفاق مع ممدوح عبد ربه بفسخ التعاقد بالتراضى، بعدما خرج من حسابات أحمد سامى المدير الفني للفريق للموسم المقبل.

وحصل مسئولو سموحة على توقيع اللاعب على فسخ التعاقد بالتراضى بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة وتقديم الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق السكندري.

ويعد ممدوح عبد ربه اللاعب الخامس الذى ينجح في فسخ تعاقده بعد خروج هؤلاء اللاعبين من حسابات أحمد سامى، وهم كل من أليا سيلا ومحمد الصباحى والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه.

ودخل مسئولو نادي سموحة فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لفسخ عقودهم مع النادي السكندرى بالتراضى، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى لسموحة فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو".