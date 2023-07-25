شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق عقود المدربين أبرز تعديلات لائحة القيد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر اتحاد الكرة في لائحة القيد للموسم المقبل بندا يقضى بضرورة توثيق عقود المدربين باعتبارها إلزامية لاستخراج بطاقات دخول المباريات، وهو ما يسلتزم من كل مدرب توثيق عقده مقابل 3% نسبة الاتحاد عن إجمالي العقد السنوي للمدرب، و14% ضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى ضريبة تنمية موارد الدولة.

وفي وقت سابق طلب اتحاد الكرة رخصة قانونية من وزارة الرياضة لإلزام المدربين بتوثيق عقودهم وتحملهم نسبة الضرائب المفروضة عليهم، حتى لا يتم شكوى الاتحاد بعد ذلك، عقب تطبيق هذا القرار.

وأقر اتحاد الكرة توثيق عقود المدربين لضمان حق المدرب حال استغناء النادى عنه ولضمان حق النادى أيضاً فى حالة رحيل المدرب بدون سبب، وحتى يتم تطبيق القرار السابق لمنع قيادة مدرب ناديين، حال رحيله عن أى فريق.

وشهدت مسابقة الدورى هذا الموسم رحيل أكثر من 40 مدربا، كما شهدت مسابقة القسم الثاني تغيير عدد من المدربين وصل لـ70 مدربا رغم عدم انتهاء الموسم حتى الآن.

ويولى اتحاد الكرة اهتماما كبيرا ببناء جيل جديد من المدربين، وهذا الأمر ظهر خلال بعد توفير الرخص التدريبية للمدربين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث وفر الاتحاد معايشة أوروبية لـ10 مدربين من أندية الدوري سيتم تحديدهم لاحقًا.