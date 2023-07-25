شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم 25 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، منها أوسوريو يضم مهاجم شباب الزمالك لقائمة البطولة العربية.

أوسوريو يضم مهاجم شباب الزمالك لقائمة البطولة العربية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضم محمد صلاح زكي مهاجم فريق الشباب لقائمة الأبيض في البطولة العربية بعد الانتهاء من استخراج تصريح السفر الخاص به على أن يصل اللاعب إلى السعودية غدا الأربعاء.

قرعة الكونفدرالية.. الزمالك ينتظر الفائز من بطل جيبوتى وهورسيد الصومالى

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، عن وقوع الزمالك فى مواجهة الفائز من مباراة ارتا سولار الجيبوتي أمام هورسيد الصومالي، حيث سيبدأ الأبيض مشواره من دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

السفارة المصرية تطمئن على بعثة الزمالك قبل خوض البطولة العربية

تلقى جمال عبد الحميد، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا من ضياء حماد، نائب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، اطمأن خلالها الأخير على البعثة.

تعرف على الجوائز المالية للبطولة العربية.. الزمالك يضمن 120 ألف دولار

يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

أوسوريو يدرس مفاتيح لعب ونقاط ضعف الاتحاد المنستيرى قبل البطولة العربية

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دراسة فريق الاتحاد المنستيرى التونسي بشكل جيد جدًا، كما كلف مساعديه بدراسة الفريق من أجل الوقوف على مفاتيح اللعب والطريقة الفنية التي يتبعها المدير الفني، كما يرغب في تحديد نقاط الضعف، حتى يتمكن من استغلالها وتحقيق الفوز في ضربة البداية بالبطولة العربية.

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، تطلق منافسات البطولة العربية، التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج، والتى أطلق عليها رسمياً فى نسخة هذا العام بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.