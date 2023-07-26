شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض فيوتشر لضم ناصر ماهر بعد رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بنادى فيوتشر، من أجل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى حالة نجاح الزمالك فى رفع عقوبة إيقاف القيد.

ويرغب الزمالك فى الحصول على خدمات ناصر ماهر من أجل تدعيم مركز صانع الألعاب، لاسيما وأن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو وافق على التفاوض مع اللاعب وناديه بعدما شاهد عدة مباريات له.

وتعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بشأن محمود عبد الرزاق شيكابالا، والبالغة مليون و500 ألف يورو، كما تعرض لإيقاف آخر بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يوريو.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الحالي في السعودية، وكان الزمالك خاض تدريبه الأول في السعودية صباح اليوم بملعب عكاظ، استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.