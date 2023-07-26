شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، منها تغريم حسين الشحات نصف مليون جنيه، ووضع الرتوش النهائية على صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.

الأهلى يغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمة بيراميدز

قررت إدارة النادى الاهلى تغريم حسين الشحات جناح الفريق 500 الف جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبى لاعب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين الاحد الماضى وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل لاشىء .

جلسة خاصة فى الأهلى مع كولر لبحث موقف المعارين

يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر مصير اللاعبين المُعارين الذين إنتهت إعارتهم للأنية المحلية والخارجية .

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على منح عدد كبير من اللاعبين الأساسين بالفريق راحة من مباراة الفريق المقرر لها غداً ، الأربعاء، في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق واللاعبين.

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن عرض النادي الأهلي للاعبه حسين الشحات للبيع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.