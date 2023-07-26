شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى مغربى: اتفاق ثلاثى لانضمام رضا سليم إلى الأهلي والجيش الملكى يتكتم على التفاصيل المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد الرياضي المغربي حمزة شتيوي أن هناك اتفاقا نهائيا بين الأهلي والجيش الملكي المغربي ورضا سليم على انتقال الأخير للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد شتيوي، في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي المغربي يتكتم على التفاصيل المالية للعرض، مضيفا أن الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لضم يحيى عطية الله.

من ناحية أخرى، قررت إدارة النادى الأهلى تغريم حسين الشحات جناح الفريق 500 ألف جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضى، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل لا شىء .

ووفقا لبيان أصدره النادى الأهلى تأتى عقوبة الشحات بمبلغ نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه .

وخلال البيان وجهت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مناشدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء، ويثيرون الأزمات، ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرًا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية.