شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2004 يهزم السويد استعدادا لبطولة العالم بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 على نظيره السويدى بنتيجة 28/24 وديا فى معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

وتقام مباراة منتخب مصر والدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة غدا الأربعاء الموافق 26 يوليو الجارى.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى وآيسلندا واليابان وجمهورية التشيك.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلا من كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة، ومحمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية، ووائل عبد العاطى مدرب الفريق، والكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبد المنعم مدير إدارى، وحازم حامد محلل فنى، والدكتور رومانى نبيل أخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.