شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها تلقي المنتخب الاوليمبي عرضا باقامة مباراة ودية امام منتخب البرازيل

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواى وديا

تلقى اتحاد الكرة عرضا من احدى شركات التسويق لاقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبى البرازيل وباراجواى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

اتحاد الكرة : لا يجوز إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم ..و 5 أجانب فى الممتاز

تضمنت شروط القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 عدد من الشروط الخاصة بإعارات اللاعبين في الموسم

أوسوريو يضم مهاجم شباب الزمالك لقائمة البطولة العربية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضم محمد صلاح زكي مهاجم فريق الشباب لقائمة الأبيض في البطولة العربية بعد الانتهاء من استخراج تصريح السفر الخاص به على أن يصل اللاعب إلى السعودية غدا الأربعاء.

30 لاعبا فى قائمة كل ناد الموسم الجديد

تضمنت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد للدوري 2023 - 2024 ، التي أصدرها اتحاد الكرة و أرسلها للأندية اليوم ، أن تكون قائمة اللاعبين في الدوري الممتاز 30 لاعبًا ،وفي جميع الأقسام.

كما يسمح بقيد 5 لاعبين مواليد ۲۰۰۱ بالقسم الثاني والثالث إضافة إلى القائمة الأصلية وهي 30 لاعب.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ فى نسخته العاشرة

أنتهت منذ قليل مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الثالثة فى تمام الساعة الخامسة عصراً، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

محمد مكي يعتذر عن عدم الاستمرار فى قيادة حرس الحدود

اعتذر محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في دوري المحترفين، رغم الطفرة التي حققها مع الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري، لكنها لم تكن كافية لبقاء الفريق في دوري الأضواء.

الأهلى يغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمة بيراميدز

قررت إدارة النادى الاهلى تغريم حسين الشحات جناح الفريق 500 الف جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبى لاعب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين الاحد الماضى وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل لاشىء .