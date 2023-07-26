شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم اليوم الثلاثاء 25 / 7 / 2023 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها اعلان اتحاد الكرة تعليمات القيد الجديدة للموسم الجديد.

ننشر تعليمات القيد للموسم الجديد 2023 - 2024

ينشر الخليج 365 شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد للدوري 2023 - 2024 ، التي أصدرها اتحاد الكرة و أرسلها للأندية اليوم ، حيث من المقرر بدأ فترة القيد يوم 27 يوليو من الشهر الجاري.

وأرسل اتحاد الكرة عن طريق وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة شروط القيد للموسم الجديد

فيتوريا يطمئن على ترتيبات منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وتونس فى معسكر سبتمبر

يتابع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كافة ترتيبات وتحضيرات المنتخب لمعسكر سبتمبر الذي يتخلله مباراتي اثيوبيا في تصفيات افريقيا وتونس وديا.

ويصل فيتوريا القاهرة خلال الأيام المقبلة لعد انتهاء اجازته الصيفيه ببلاده، ليعتمد خطة وترتيبات المعسكر رسميا ويحدد موعد انطلاقه، والملعب الذي سيقام عليه المعسكر.

زياد السيسى يضمن ميدالية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا

ضمن زياد السيسي لاعب منتخب مصر في سلاح السيف، الحصول على ميدالية تاريخية ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

الشناوى وكهربا وديانج وتاو أبرز المُرشحين للخروج من حسابات كولر أمام المصرى غداً

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على منح عدد كبير من اللاعبين الأساسين بالفريق راحة من مباراة الفريق المقرر لها غداً ، الأربعاء، في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق واللاعبين.

أحمد أمين "قفة" يفوز بجائزة لاعب الجولة الـ28 فى الدورى

حصل أحمد أمين قفة مهاجم نادى إنبى، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وفقا لتصويت الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك"، صورة لأحمد أمين قفة معلنا فوزه بالجائزة بعد منافسة مع محمد هلال لاعب البنك الاهلى، ونبيل دونجا لاعب الزمالك ومحمود صابر لاعب بيراميدز.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ فى نسخته العاشرة

أنتهت منذ قليل مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الثالثة فى تمام الساعة الخامسة عصراً، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

محمد مكي يعتذر عن عدم الاستمرار فى قيادة حرس الحدود

اعتذر محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في دوري المحترفين، رغم الطفرة التي حققها مع الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري، لكنها لم تكن كافية لبقاء الفريق في دوري الأضواء.

الأهلى يغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمة بيراميدز

قررت إدارة النادى الاهلى تغريم حسين الشحات جناح الفريق 500 الف جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبى لاعب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين الاحد الماضى وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل لاشىء .

الأندية تدفع مليونا و750 ألف جنيه للحكام فى الموسم الجديد

حددت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 ، أن يسدد كل نادي في الدوري الممتاز مبلغ مليون و 750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين .

وتُسدد مبلغ 875000 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى ، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية.

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواى وديا

تلقى اتحاد الكرة عرضا من احدى شركات التسويق لاقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبى البرازيل وباراجواى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

اتحاد الكرة : لا يجوز إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم ..و 5 أجانب فى الممتاز

تضمنت شروط القيد للموسم الجديد 2023 – 2024 عدد من الشروط الخاصة بإعارات اللاعبين في الموسم

أوسوريو يضم مهاجم شباب الزمالك لقائمة البطولة العربية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضم محمد صلاح زكي مهاجم فريق الشباب لقائمة الأبيض في البطولة العربية بعد الانتهاء من استخراج تصريح السفر الخاص به على أن يصل اللاعب إلى السعودية غدا الأربعاء.

30 لاعبا فى قائمة كل ناد الموسم الجديد

تضمنت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد للدوري 2023 - 2024 ، التي أصدرها اتحاد الكرة و أرسلها للأندية اليوم ، أن تكون قائمة اللاعبين في الدوري الممتاز 30 لاعبًا ،وفي جميع الأقسام.

كما يسمح بقيد 5 لاعبين مواليد ۲۰۰۱ بالقسم الثاني والثالث إضافة إلى القائمة الأصلية وهي 30 لاعب.

3 غيابات عن المصرى قبل مواجهة الأهلى في آخر مباريات الدورى

تأكد غياب 3 لاعبين عن النادي المصري، في مباراته المرتقبة غداً الأربعاء أمام النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، حيث تعد المباراة آخر لقاء في الموسم الجاري.

كريم العراقى على رادار البنك الأهلى فى الميركاتو الصيفى

دخل كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري، دائرة اهتمامات البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرتبط كريم العراقي بعقد مع المصري يمتد حتى الموسم المقبل 2024/2023.

ويترقب المصري تلقي عرضاً رسمياً للاعب لمناقشته مع الجهاز الفني وفقاً لاحتياجات الفريق وقيمة العرض من الناحية المادية.