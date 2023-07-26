بمشاركة الزمالك.. تعرف على القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية البطولة العربية للأندية، في بيان رسمي الثلاثاء، عن نقل مباريات البطولة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة.

وقال الحساب الرسمي للبطولة : "في جو من المتعة والإثارة الكروية، يتنافس 16 فريقًا عربيًا على بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك في الفترة الممتدة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث تقام المباريات في ثلاث مدن بالسعودية هي الطائف وأبها والباحة."

وأضاف البيان: "تبث مباريات البطولة عبر قنوات SSC حصريًا على باقة الرياضة من شاهد وجهاز GOBX، فيما يخصص استوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد نجوم التحليل الرياضي: نور صبري من العراق، أحمد عفيفي مصر، طلال البلوشي قطر، عادل السليمي تونس، عبدالملك زياية الجزائر، سلطان اللحياني السعودية، بدر الحقباني السعودية، محيسن الجمعان السعودية، مناف أبو شقير السعودية، عايض مبخوت الإمارات، حسين حاكم من الكويت ومجموعة من أبرز المعلقين، والذين يأتي من بينهم فهد العتيبي من السعودية، وبلال علام من مصر، ورؤوف خليف من تونس."

وابع البيان: "في موازاة ذلك، يُبث برنامج يومي من مدينة أبها لتسليط الضوء على أبرز مجريات البطولة وأحداثها."

يشار إلى أن الفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية هي: النصر السعودي، الشباب السعودي، اتحاد جدة السعودي، الهلال السعودي، الوداد المغربي، الزمالك المصري، الرجاء المغربي، الاتحاد المنستيري التونسي، السد القطري، الترجي التونسي، الأهلي الليبي، الصفاقسي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي.