النصر السعودي يقترب من تجديد عقد وليد عبدالله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من تجديد عقد وليد عبدالله حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النصر السعودي توصلت إلى اتفاق مع وليد عبدالله لتجديد عقده مع العالمي لمدة موسم إضافي وذلك بنفس مزايا عقده السابق.

وأضافت التقارير إلى أن تجديد عقد وليد عبدالله جاء بناءا على طلب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للقلعة الصفراء.

النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان وديا

حسم التعادل السلبي مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان من دون أهداف، والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء وديًا في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

رغم إثارة المباراة من كلا الطرفين، لكن لم ينجح أي منهما في فك شفرة الآخر، وتسجيل هدف لينتهي اللقاء سلبيًا من دون أهداف، مع إضافة رونالدو لفرصة قوية في نهاية الشوط الأول.