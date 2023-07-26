ساوثهامبتون يرد على عرض ليفربول لضم لافيا

ياسر رشاد - القاهرة - رد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي على عرض نظيره ليفربول بالتعاقد مع روميو لافيا نجم وسط الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ليفربول يتقدم لضم لافيا قبل أرسنال

يريد ليفربول التعاقد مع اللاعب روميو لافيا ليكون بديل فابينيو الذي يقترب من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الحالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل جوردان هندرسون لنادي الاتفاق.

أبدى ليفربول رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي لافيا هذا الصيف، ليكون في صراع قوي مع نادي آرسنال الذي يريد أيضًا التعاقد مع اللاعب.

موقف ساوثهامبتون من رحيل لافيا

وصل عرض ليفربول لنادي ساوثهامبتون إلى 37 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفضه النادي برغبته في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن صاحب الـ19 عامًا.

يريد الريدز دعم مركز الوسط بعد رحيل كل من نابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد تشامبرلين، وآرثر ميلو.

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