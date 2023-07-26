محمد مكي يعتذر عن قيادة حرس الحدود في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في دوري المحترفين .

إقرأ أيضًا..

ووجه مكي الشكر لمجلس الإدارة عن الفترة التي قضاها داخل الفريق علي مدار الفترة الماضية والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وتمني مكي كامل التوفيق لناديه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود بالصعود للدوري الممتاز .

وقاد مكي الفريق خلال الفترة الماضية وحقق نتائج ايجابية سواء كان في منافسات كأس مصر او الدوري الممتاز بالاضافة الي انه كان صاحب الانجاز الصعود بالفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأكد مكي انه يكن كل تقدير لمسؤلي النادي وانه علي مدار مشواره مع الفريق قدم كل ما لديه ولم يبخل باي عرق تجاه خدمة ناديه

ترتيب حرس الحدود في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.