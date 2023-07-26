إبراهيموفيتش يتحدث عن إمكانية تدريب ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن حياته بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، وكيف سيعيش حياته بعدما قرر التواجد في إيطاليا، وما هي وجهته المقبلة في كرة القدم حال اتجه للتدريب.

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إبراهيموفيتش يتحدث عن إمكانية تدريب نادي ميلان

أعلن إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عامًا اعتزله بنهاية الموسم الماضي، وفتح الأسطورة السويدية الحديث عن اتجاهه للتدريب خلال الفترة المقبلة، وهل ستكون البداية من نادي ميلان؟.

وفي تعليق من زلاتان عن إمكانية تدريب نادي ميلان يومًا ما: "لا تعرف أبدًا ما سيحدث"، في إشارة منه لترك العمل في كرة القدم والاستمتاع بالباقي من عمرة خارج المستطيل الأخضر.

وما يؤكد احتمالية ابتعاد إبراهيموفيتش عن الملاعب عندما قال: "اعتدت الخروج من المنزل والاستمتاع بالأماكن السياحية في إيطاليا"، وأنه الآن لم يعد مثلما كان كـ "القنبلة الموقوتة" في بداية مسيرته داخل وخارج الملعب.

أشار زلاتان إلى أنه وبالتحديد في هذه المرحلة من حياته، اختفى غرورة بشكل كبير على عكس بدايته، ولا يمتلك ما يثبته.

لعب زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترتيه مع نادي ميلان الإيطالي 163 مباراة، سجل خلالها 93 هدفًا، وتمكن من صناعة 35 في بمختلف المسابقات.

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