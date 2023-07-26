مختار مختار: هزيمة الأهلي من بيراميدز مفاجأة ..ولدي تحفظ على اداء الفريق مع كولر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن هزيمة فريق الأهلي من منافسه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز كان مفاجأة بالنسبة له.

إقرأ أيضًا..





وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" فريق الأهلي لم يقدم الأداء الفني المنتظر منه في مباراة بيراميدز في بطولة الدوري والخسارة بثلاثية كان مفاجأة بالنسبة لي ".



وأضاف :"أتمنى إراحة اللاعبين الكبار في المباريات المقبلة من ظهور فريق الأهلي بمستوى فني قوي في الموسم المقبل ".

نجم الأهلي السابق : نتائج كولر الإيجابية خدمته



أكد مختار مختار أن النتائج الجيدة التي يحققها السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جاءت في صالحه وتخدم أهداف جماهير القلعة الحمراء.



وواصل حديثه :" تحفظت على آداء الأهلي مع كولر في البداية والنتائج خدمته في الفترة الأخيرة خاصة مع الفوز بعدد كبير من البطولات ".



وتابع:" كنت أتمنى منح راحة للقوام الأساسي للأهلي بعد حسم الدوري من أجل الحصول على الراحة الكافية قبل الموسم الجديد ".

