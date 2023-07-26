شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل مديرا فنيا لدكرنس فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى دكرنس، أحد أندية دورى المحترفين، عن تعيين أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق استعدادا لمنافسات دورى المحترفين فى الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمى لنادى دكرنس على موقع "فيس بوك" صورة تجمع أيمن الجمل مع مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة المهندس الخضر إبراهيم بعد توقيع العقود ليقود الفريق خلفا لحسام عبد العال الذى رحل عن الفريق بعدما فشل فى التأهل للدورى الممتاز.

وضمن 20 ناديا التواجد فى دورى المحترفين "أ" فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.