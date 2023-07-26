شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يرتدى قميص إمام عاشور فى الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رقم القميص الذى كان يرتديه إمام عاشور خلال تواجده وسط صفوف الفارس الأبيض بالموسم الماضى، قبل احترافه بصفوف ميتلاند الدنماركى، ثم الانتقال لصفوف الأهلى.
وخضع دونجا لجلسة تصوير بالقميص الجديد الذى يحمل الرقم 8، لاسيما وأن اللاعب كان يرتدى القميص الذى يحمل الرقم 20 فى الزمالك.
نبيل دونجا
ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
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