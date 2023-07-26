شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يرتدى قميص إمام عاشور فى الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رقم القميص الذى كان يرتديه إمام عاشور خلال تواجده وسط صفوف الفارس الأبيض بالموسم الماضى، قبل احترافه بصفوف ميتلاند الدنماركى، ثم الانتقال لصفوف الأهلى.

وخضع دونجا لجلسة تصوير بالقميص الجديد الذى يحمل الرقم 8، لاسيما وأن اللاعب كان يرتدى القميص الذى يحمل الرقم 20 فى الزمالك.



نبيل دونجا

فى سياق آخر، عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، جلسات تحفيزية مع اللاعبين، على هامش التدريب الذى خاضه الفريق في السعودية، وطالب الخواجة الكولومبي من لاعبيه التركيز فى البطولة والسعى لتحقيق الفوز والتأهل من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات، كما شدد على ضرورة تقديم كل لاعب أفضل ما لديه والاستمتاع بالأجواء ومن ثم تحقيق النتيجة الإيجابية، بغض النظر عن مستوى أو اسم الخصم.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.