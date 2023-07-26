شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معلول مستمر مع الأهلي حتى 2024 ولا يوجد عرض من الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن على معلول مستمر مع الأهلي حتى 2024 ولا نية لرحيله لأى ناد آخر، وأن الأهلي متمسك ببقاء اللاعب لأطول فترة.

وتابع شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع أحد المسئولين في الأهلى وأكد تمسك الفريق بمعلول، ولا نعلم أي شيء عن عرض الهلال ولم يصلنا شيء، وأيضا أحد المسئولين في نادي الهلال أكدوا عدم التفاوض مع اللاعب".

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أن نادي الهلال السعودي تواصل مع على معلول، نجم النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان موقع فووت 24 التونسي قد أكد إن اللاعب الدولي التونسي علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

ووفقا لموقع "فوتبول تونيزيان" فإن نادي الهلال السعودي، يسعى لضم على معلول، نجم الأهلى، خلال الصيف الحالي، حيث تواجد النجم التونسي، ضمن قائمة مرشحة لتدعيم الجبهة اليسري للزعيم السعودي.