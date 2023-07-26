شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب شراء مصطفى العش من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابًا رسميًا لنظرائهم بنادى غزل المحلة، يطلبون خلاله التعاقد مع مصطفى العش مدافع زعيم الفلاحين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظر الزمالك رد مسئولى المحلة، وتحديد المقابل المادى المطلوب نظير الاستغناء عن خدمات المدافع، لاسيما وأن المحلة هبط لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة.

فى السايق ذاته، دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بنادى فيوتشر، من أجل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، من أجل تدعيم مركز صانع الألعاب، لاسيما وأن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو وافق على التفاوض مع اللاعب وناديه بعدما شاهد عدة مباريات له.

وتعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بشأن محمود عبد الرزاق شيكابالا، والبالغة مليون و500 ألف يورو، كما تعرض لإيقاف آخر بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يوريو.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الحالي في السعودية، وكان الزمالك خاض تدريبه الأول في السعودية صباح اليوم بملعب عكاظ، استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.