شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب، لمتابعة المواجهة المثيرة بين الأهلي والمصري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي والمصري في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري، والذي توج بلقبه الأهلي قبل آخر 5 مواجهات من عمر المسابقة.

موقف الاهلي والمصري

يحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 25 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسحل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، كهربا.

التشكيل المتوقع للمصري

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عماد بو بكر، أحمد عماد، عمرو سعداوي، محمد الفيومي ، زياد كمال ، محمد جريندو، الياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والمصري ضمن آخر مباريات الدوري في وجود باقة من أبرز النجوم والمحللين.