شوبير يحسم الجدل: هل يرحل علي معلول عن الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل النجم التونسي على معلول، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء، أكد شوبير أن معلول مستمر مع الأهلي حتى 2024 ولا نية لرحيله لأى ناد آخر، وأن القلعة الحمراء متمسكة ببقاء اللاعب لأطول فترة ممكنة.

وأضاف الإعلامي: "تواصلت مع أحد المسئولين في الأهلى وأكد تمسك الفريق بمعلول، ولا نعلم أي شيء عن عرض الهلال ولم يصلنا شيء، وأيضا أحد المسئولين في نادي الهلال أكدوا عدم التفاوض مع اللاعب".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي الهلال السعودي تواصل مع على معلول، نجم النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع "فووت 24" التونسي أن معلول قرر مغادرة النادي الأهلي رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

كما ذكر موقع "فوتبول تونيزيان" أن نادي الهلال السعودي، يسعى لضم على معلول، خلال الصيف الحالي، حيث تواجد النجم التونسي، ضمن قائمة مرشحة لتدعيم الجبهة اليسري للزعيم السعودي.

وأشار الموقع إلى أن الهلال السعودي عرض على نجم الأهلى عقدا لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر، وفى نفس الوقت يسعى الأهلى لتجديد عقد على معلول، مع السماح له بالرحيل إلى العملاق السعودي، لمدة عام.

وأضاف التقرير أن معلول تلقى اتصالات من جانب ناديا السد والدحيل فى قطر، بالإضافة إلى الإتفاق السعودي.

يشار إلى أن علي معلول توّج بـ 17 لقبا مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الأفريقي في مناسبتين.