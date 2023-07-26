تفاصيل عقد رضا سليم مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الأهلي اقترب من حسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي.

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وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "رضا سليم صفقة مهمة والأهلي بيدور على جناح ولديه ممزيات عديدة أولها أنه سيكون لاعب مميز وهو يلعب جناح أيمن ويلعب جناح أيسر".

وتحدث ميدو عن قيمة الصفقة وراتب اللاعب، موضحًا: "الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات بمقابل مادي 2 مليون و100 ألف دولار حصل عليهم الجيش الملكي بالإضافة إلى نسبة 20% من إعادة بيعه".

وأضاف: "اللاعب سيحصل على قيمة 600 ألف دولار كراتب في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض المكافآت بشأن عدد الأهداف ونسبة المشاركات".



موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.