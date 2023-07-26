عضو رابطة الأندية: عقوبة حسين الشحات ضعيفة لكنها وفقا للائحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة كانت تخطط لإهداء النادي الأهلي (الدرع الجديد) لبطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أن مشهد دخول الدرع القديم إلى استاد القاهرة في (كيس بلاستيك) لم يُكن جيدًا.

إقرأ أيضًا..

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم يتحدث أي طرف عن انسحاب الزمالك من كأس السوبر الماضية أمام الأهلي ولم يكن هناك عقوبات في وقتها، ولذلك كان سرعة اصدار القرار في أزمة الشحات والشيبي كانت احترافية كبيرة من جانب لجنة المسابقات".

وأضاف: "عقوبة حسين الشحات ضعيفة لكنها وفقًا للائحة، وعقوبة الأهلي ضد اللاعب قرار داخلي يخصه، بعيدًا عن أي قرارات آخرى من جانب رابطة الأندية أو لجان الاتحاد المصري لكرة القدم".

ثروت سويلم: لا أعتقد أن النادي الأهلي سينسحب من كأس النخبة

وواصل: "لا أعتقد أن النادي الأهلي سينسحب من كأس النخبة، وكأس مصر عن الموسم الحالي لازال لم ينتهٍ حتى الآن، فما الداعي من خوض مبارياته طالما سوف يستبعد الزمالك من كأس النخبة إذ توج باللقب".

وأتم: "في النهاية، سوف نرى الأمور بعد نهاية الموسم الجاري، ونتمنى أن تهدئ الأمور بين الجميع".